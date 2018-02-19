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Золото дешевеет 19 февраля на фоне возвращения интереса инвесторов к рисковым активам
09:11 19.02.2018 |
Золото снижается в цене в понедельник на фоне возвращения интереса инвесторов к рисковым активам, следует из данных торгов.
По состоянию на 8.39 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,5 доллара, или на 0,48%, до 1349 долларов за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,52% - до 16,63 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,08% - до 89,17 пункта.
Стоимость золота росла в пятницу после сообщений об обвинении россиян во вмешательстве в президентские выборы США в 2016 году. Спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил граждан РФ в том, что они выдавали себя за представителей американских общественных организаций, устраивая акции протеста в стране, говорится в обвинительном заключении. Обвинения были вынесены против 13 граждан России и трех компаний в связи с "вмешательством в выборы". Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США.
Золото, традиционно, растет в цене на фоне геополитической напряженности, так как инвесторы предпочитают инвестировать в надежные, но менее доходные активы. Позднее - в выходные и в понедельник - золото перешло к снижению на возврате интереса инвесторов к рисковым активам, в частности к акциям компаний на утренних торгах в Азии.
Рост курса доллара также негативно сказался на динамике торгов драгметаллом. Укрепление американской валюты оказывает давление на стоимость золота, которое становится дороже и менее привлекательно для инвесторов.
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