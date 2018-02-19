Финансовые новости
- |
- 19.02.18
- |
- 10:52
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Доллар слабо растет к основным мировым валютам 19 февраля после снижения до минимума с конца 2014 г
08:09 19.02.2018 |
Курс доллара к основным мировым валютам демонстрирует слабую положительную динамику в понедельник утром после снижения до минимума с декабря 2014 года в конце прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.47 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,06% - до 89,15 пункта. В пятницу показатель опускался до минимальной отметки с декабря 2014 года в 88,25 пункта. Курс евро к доллару поднимался до 1,2409 доллара за евро против 1,2405 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене рос до 106,45 иены за доллар со 106,2 иены на предыдущем закрытии.
"Вероятно, снижение курса доллара на прошлой неделе было слишком сильным - например, падение доллара до 105,5 иены было крайне стремительным. В связи с этим мы видим, что доллар восстанавливается, что вполне естественно, учитывая масштабы недавнего снижения", - приводит агентство Рейтер слова старшего валютного стратега Daiwa Securities в Токио Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki).
По мнению аналитиков, чье мнение приводит агентство, доллар может остаться по давлением на фоне неопределенности относительно дефицита бюджета и инфляции США.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Гереги продолжают вести бизнес в оккупированном Крыму - СМИ
|Главной причиной роста курса доллара на межбанке остается отложенный спрос на валюту со стороны импортеров
|Инфляционные ожидания украинцев в январе улучшились, потребнастроения оставались стабильными
|Как США помешают России договориться с ОПЕК
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Пан-Евро-Мед: логистические центры Украины рассчитывают на рост международных грузоперевозок.
В РУБРИКЕ
|Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 16.02.18
|НБУ продал 16 февраля банкам депозитные сертификаты на 5 636 млн гривен
|На межбанке 16 февраля объем торгов долларом уменьшился на $26,6 млн до $201,6 млн
|Золото дешевеет 19 февраля на фоне возвращения интереса инвесторов к рисковым активам
|Доллар слабо растет к основным мировым валютам 19 февраля после снижения до минимума с конца 2014 г
|Автор доклада о вооружениях: Россия и Китай бросают вызов США
Это интересно
|Amazon увеличила капитализацию до более чем $700 млрд и впервые обошла Microsoft
|Японский электрогиперкар набрал сотню за 1,9 секунды
|Самые глупые автомобильные запреты
|Смартфоны Xiaomi Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro представлены официально
|Илон Маск: человек, запустивший в космос свой кабриолет
|Эксперты определили самую популярную криптовалюту в даркнете
|Майбаху изменили лицо и добавил двухцветный кузов