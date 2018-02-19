Доллар слабо растет к основным мировым валютам 19 февраля после снижения до минимума с конца 2014 г

Курс доллара к основным мировым валютам демонстрирует слабую положительную динамику в понедельник утром после снижения до минимума с декабря 2014 года в конце прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.47 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,06% - до 89,15 пункта. В пятницу показатель опускался до минимальной отметки с декабря 2014 года в 88,25 пункта. Курс евро к доллару поднимался до 1,2409 доллара за евро против 1,2405 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене рос до 106,45 иены за доллар со 106,2 иены на предыдущем закрытии.

"Вероятно, снижение курса доллара на прошлой неделе было слишком сильным - например, падение доллара до 105,5 иены было крайне стремительным. В связи с этим мы видим, что доллар восстанавливается, что вполне естественно, учитывая масштабы недавнего снижения", - приводит агентство Рейтер слова старшего валютного стратега Daiwa Securities в Токио Юкио Исидзуки (Yukio Ishizuki).

По мнению аналитиков, чье мнение приводит агентство, доллар может остаться по давлением на фоне неопределенности относительно дефицита бюджета и инфляции США.