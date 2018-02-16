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В декабре доля проблемных кредитов сократилась на 0,36 п.п. до 54,54%
В декабре доля неработающих кредитов (NPL) в банковской системе сократилась на 0,36 п.п. до 54,54% по сравнению с ноябрем.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
По состоянию на 1 января общий объем выданных кредитов увеличился с 1,057 трлн гривен (на 1 декабря) до 1,090 трлн гривен.
Из них неработающие кредиты - 594,9 млрд гривен.
Сокращение доли проблемных кредитов произошло за счет сокращения этого показателя по группам, кроме Приватбанка: в госбанках на 0,47 п.п. до 56,22%, иностранных группах на 2,41 п.п. до 41,01%, в банках с частным капиталом - на 0,13 п.п. до 24,08%, неплатежеспособных банках на 15,42 п.п. до 43,02%.
В Приватбанке доля проблемных кредитов выросла на 1,60 п.п. до 87,64%
Как сообщали Українські Новини, НБУ начал публикацию статистики по неработающим кредитам согласно международным стандартам отчетности.
Доля проблемных кредитов в 2016 году увеличилась с 22,1%, или на 8,4 п.п. до 30,5%.
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