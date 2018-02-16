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Курсы валют по карточным операциям на 16.02.18
11:26 16.02.2018 |
Курсы покупки и продажи иностранной валюты по карточным операциям крупнейших украинских банков на 16 февраля 2017г.
|Курс валют
|USD1
|USD1
|EUR1
|EUR1
|RUR10
|RUR10
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|ПриватБанк
|26.8000
|27.2480
|33.4000
|34.0136
|4.6500
|4.9000
|ОТП Банк
|26.8000
|27.1000
|32.8500
|33.4700
|Уникредитбанк (Укрсоцбанк)
|26.7000
|27.2500
|33.3000
|34.1000
|Ощадбанк
|26.6500
|27.2000
|32.5000
|33.9000
|3.1000
|4.9000
|Креди Агриколь Банк
|26.9000
|27.2000
|33.7000
|34.1700
|Укрэксимбанк
|26.7500
|27.2700
|33.3500
|34.2500
|Райффайзен Банк Аваль
|26.5252
|27.0000
|32.6797
|33.3000
Данные: ИА "Интерфакс-Украина" по информации сайтов украинских банков
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