На межбанке 15 февраля объем торгов долларом уменьшился на $0,8 млн до $228,2 млн

В четверг, 15 февраля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 0,8 млн долларов по сравнению с 14 февраля до 228,2 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 4,1 млн долларов по сравнению с 14 февраля до 267,3 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 11,2%, или на 976 млн долларов до 7,710 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс доллара на межбанке, после ослабления в среду на 2 коп в четверг опустился на 15 коп до 26,83 UAH/USD.