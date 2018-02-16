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Ирландская фондовая биржа включила в листинг ноты ICBC Standard Bank под гривневые ОВГЗ на 0,5 млрд гривен
07:57 16.02.2018 |
Ирландская фондовая биржа включила в листинг ноты ICBC Standard Bank под гривневые ОВГЗ на 0,5 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении биржи, передают Українські Новини.
Британский ICBC Standard Bank PLC выпустил кредитные ноты (CLN) под гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 530 млн гривен.
Ценные бумаги эмитированы 6 февраля под гривневые ОВГЗ на общую сумму 530 млн гривен, из них на сумму 500 млн гривен с погашением 14 октября 2022 года.
Как сообщали Українські Новини, ранее кредитные ноты под украинские ОВГЗ выпускал американский Citigroup и сингапурская компания Nomura International Funding.
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