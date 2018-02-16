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Доллар 16 февраля продолжает дешеветь к корзине валют до минимума с конца 2014 г
07:47 16.02.2018 |
Курс доллара в пятницу продолжает опускаться к корзине валют, достигая минимума с декабря 2014 года, после непродолжительного роста, вызванного данными по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.07 EET индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,33%, до 88,3 пункта. Это самое низкое значение показателя с декабря 2014 года. По итогам текущей недели падение индекса доллара может достичь 2%, что станет самым сильным недельным снижением с февраля 2016 года.
Курс евро к доллару поднимался до 1,2553 доллара за евро против 1,2504 доллара на предыдущих торгах; курс доллара к иене снижался до 105,7 иены за доллар со 106,12 иены на предыдущем закрытии.
В среду министерство труда США сообщило, что инфляция в стране в январе составила 2,1% в годовом выражении, в месячном - 0,5%. Эксперты при этом ожидали инфляцию на уровне 1,9% год к году и 0,3% к предыдущему месяцу. Инвесторы не восприняли данные статистики как сигнал о долгосрочном тренде, и доллар стал дешеветь с вечера среды.
Инвесторы опасаются, что власти США могут последовать стратегии более слабого доллара, учитывая заявления министра финансов страны Стивена Мнучина, сделанные в конце января, о том, что более слабый доллар пойдет на пользу США в отношении торговли.
"В действительности нет признаков того, что курс доллара восстановится в ближайшем будущем. Участники торгов предполагают, что курс доллара к иене направляется к отметке 105 иен за доллар. (...) Доллару сложно восстановиться, особенно учитывая то, что фундаментальные показатели в США не оказывают поддержку валюте", - цитирует агентство Рейтер мнение главного стратега Barclays Сина Кадота (Shin Kadota). В то же время иена слабо отреагировала на переназначение главы японского центробанка Харухико Куроды на второй пятилетний срок, поскольку валютные трейдеры не ждут существенного изменения политики Банка Японии после переизбрания его руководителя.
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