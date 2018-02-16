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Биткоин торгуется 16 февраля выше $10 тыс
07:42 16.02.2018 |
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) продолжает дорожать в пятницу после превышения днем ранее психологической отметки в 10 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 7.58 мск биткоин дорожал на 3,3%, до 10,058 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 2,8%, до 9,973 тысячи долларов, на OKEx - на 3,2%, до 9,94 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин снижался в стоимости на 0,4%, до 9,978 тысячи долларов.
Ethereum дешевел на 0,7%, до 929,44 доллара, Ripple - дешевел на 2,5%, до 1,12 доллара, Bitcoin Cash рос в цене на 11%, до 1504,71 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 475,37 миллиарда долларов. Доля биткоина на данный момент составляет примерно 36% всего рынка криптовалют, Ethereum - 19%, Ripple - 9%.
После некоторого периода стабильности, когда основная криптовалюта торговалась возле отметки в 8 тысяч долларов, биткоин подорожал до 10 тысяч долларов впервые с конца января и его стоимость продолжает расти. Аналитики считают, что это событие может привлечь новых инвесторов на рынок виртуальных валют.
"Каждый раз, когда преодолеваются такие отметки, это привлекает новую аудиторию участников и разработчиков", - считает сооснователь американской Bloq Метью Роззак (Matthew Roszak), сравнивая недавнее преодоление отметки в 10 тысяч долларов с более ранними рубежами в один доллар, десять и сто долларов. Его слова приводит телеканал CNBC.
Некоторые аналитики отмечают рост интереса к цифровым валютам, несмотря на непостоянство рынка. "Несмотря на волатильность цен на криптовалюты мы продолжаем наблюдать растущий интерес к созданию инвестиционных продуктов в этой области", - приводит телеканал мнение главы финансово-технического подразделения Autonomous Next Лекса Соколина (Lex Sokolin). Только за последние три месяца стоимость биткоина варьировалась приблизительно между 6 и 20 тысячами долларов.
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