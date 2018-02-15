НБУ расширил возможности уполномоченным банкам привлекать от нерезидентов синтетические кредиты

Национальный банк Украины (НБУ) расширил возможности уполномоченных банков привлекать от нерезидентов так называемые "синтетические" кредиты и займы, где фактической валютой выступает гривня, а все платежи между кредитором и заемщиком осуществляются исключительно в иностранной валюте.

Как сообщается на веб-сайте центробанка, отныне уполномоченные банки-заемщики могут привлекать "синтетические" кредиты и займы в гривне от любых нерезидентов-кредиторов, а не только от МФО, членом которой является Украина, или в отношении которой страна обязалась обеспечивать правовой режим, предоставляемый другим МФО или резидентам.

При этом трансграничные операции по таким кредитным договорам и договорам займа будут проводиться без регистрации или индивидуальной лицензии центробанка.

Таким образом, украинские банки при дальнейшем использовании привлеченных средств на кредитование в гривне, смогут переложить предполагаемый валютный риск на нерезидента-кредитора украинского банка.

Соответствующее решение утверждено постановлением правления НБУ "Об осуществлении валютных операций по кредитам, займам, привлекаемым от нерезидентов на отдельных условиях" № 12 от 15 февраля 2018 года. Документ вступает в силу с 16 февраля 2018 года.