Евро впервые за 2 недели поднимался выше $1,25

Курс евро в ходе торгов в четверг впервые за две недели поднимался выше $1,25, доллар дешевеет по отношению к большинству мировых валют из-за опасений, связанных с растущими бюджетным дефицитом и госдолгом США.

Японская иена в четверг обновила максимум с ноября 2016 года в паре с долларом.

Фунт дорожает четвертую сессию подряд на фоне слабости доллара. В четверг его укрепление поддержали сообщения в СМИ о том, что Евросоюз может смягчить условия взаимодействия с Великобританией в течение переходного периода до ее окончательного выхода из блока. В паре с долларом фунт прибавил 0,3%, поднявшись до $1,4047.

Евро к 14:40 EET 15 февраля стоил $1,2480 по сравнению с $1,2414 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке. Ранее в ходе торгов евро повышался до $1,2510.

Курс доллара к японской нацвалюте в четверг опустился на 0,3% - до 106,67 иены/$1, евро - на 0,1%, до 133,11 иены.

Аналитики все больше уверены в том, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит повышать процентные ставки в текущем году уже в марте после выхода неожиданно сильных данных об инфляции в США, пишет The Wall Street Journal.

"Мы также считаем, что увеличилась вероятность того, что на следующем заседании ФРС пересмотрит прогноз с трех повышений ставки в этом году на четыре", - написали в обзоре аналитики JPMorgan Chase во главе с Майклом Фероли.

Как ожидается, премьер-министр Японии Синдзо Абэ в пятницу представит парламенту кандидатов на пост главы Банка Японии и двух его заместителей, сообщает агентство Bloomberg. По мнению большинства аналитиков, нынешний управляющий Банка Японии Харухико Курода останется на этом посту на второй срок.

Его заместителями могут стать посол Японии в Швеции Эцуро Хонда и исполнительный директор Банка Японии Масаёси Амамия.

На этой неделе иена прибавила более 2%, однако министр финансов Японии Таро Асо заявил парламенту в четверг, что не считает такое укрепление излишне резким и требующим интервенций на валютном рынке. Ранее Т.Асо говорил, что резким и внезапным следует считать повышение или снижение курса на 5 иен за два дня.

"Если наращивать дефицит текущего счета и бюджета, то для обменного курса создается множество уязвимостей перед внешними факторами", - считает эксперт Toronto Dominion Bank по валютной стратегии Марк Маккормик.

Совокупный дефицит США (фискальный и текущего счета) снова близок к 6% ВВП, что не дает улучшить прогноз для доллара, отметил он.