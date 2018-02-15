На межбанке 14 февраля объем торгов долларом увеличился на $43,5 млн до $229 млн





В среду, 14 февраля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 43,5 млн долларов по сравнению с 13 февраля до 229 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 46,5 млн долларов по сравнению с 13 февраля до 263,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 11,2%, или на 976 млн долларов до 7,710 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления во вторник на 12 коп в среду опустился на 2 коп до 26,68 UAH/USD.