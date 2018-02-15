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Биткоин продолжает дорожать, достиг $9,7 тыс
08:01 15.02.2018 |
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) продолжает дорожать в четверг, достигнув 9,7 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 6.50 EET биткоин рос в цене на 11%, до 9,773 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта дорожала на 10,4%, до 9,711 тысячи долларов, на OKEx - на 11,4%, до 9,682 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин дорожал на 2,7%, до 9,736 тысячи долларов.
Другие крупнейшие криптовалюты также растут в цене. Ethereum дорожал на 8,6%, до 937,99 доллара, Ripple - на 9,9%, до 1,16 доллара, Bitcoin Cash - на 6,8%, до 1365,78 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 471,57 миллиарда долларов. Доля биткоина на данный момент составляет примерно 35% всего рынка криптовалют, Ethereum - 19%, Ripple - 10%.
После резкого удешевления неделей ранее до 6 тысяч долларов, биткоин оставался на отметке около 8 тысяч, а теперь перешел к росту, приближаясь к 10 тысячам долларов.
По мнению аналитиков, которое приводит телеканал CNBC, следующая техническая отметка составляет 11 тысяч долларов. Такой уровень, цитирует телеканал аналитиков Bespoke Investment Group, является вершиной более продолжительной нисходящей тенденции, и на эту отметку, считают эксперты, придется избыточное предложение. Телеканал объясняет динамику стоимости биткоина ростом интереса со стороны новых инвесторов.
Инвесторы продолжают отыгрывать новости по Южной Корее. В среду телеканал сообщил, что правительство Южной Кореи планирует уделять внимание прозрачности торговли в криптовалютной сфере и не намерено запрещать цифровые деньги. Южная Корея также планирует разработать способы налогообложения сферы криптовалют.
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