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Золото дешевеет 15 февраля после роста стоимости днем ранее
07:55 15.02.2018 |
Золото незначительно снижается в цене в четверг после самого значительного роста с мая 2017 года в течение предыдущей торговой сессии, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.04 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,1 доллара, или на 0,08%, до 1356,9 доллара за тройскую унцию. По итогам среды цена на золото выросла на 1,6%, что стало самым значительным ростом в процентном выражении в течение одной сессии с мая 2017 года.
Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 0,04% - до 16,89 доллара за унцию.
На настроения участников торгов продолжают оказывать влияние данные по инфляции в США, опубликованные в среду. Потребительские цены в стране в январе выросли на 2,1% в годовом выражении, а в месячном - на 0,5%. Аналитики при этом ожидали инфляцию в годовом выражении на уровне 1,9%, а в месячном - 0,3%.
"Реакцию стоимости золота на данные по инфляции очень трудно предсказать. Учитывая, как рынки оценивают повышение ставки в ФРС в 2018 году, более высокое инфляционное давление убедит их в том, что стоит ждать более высоких ставок от ключевых центробанков, и приведет к снижению цены вместо того, чтобы способствовать повышению статуса золота в качестве средства для хеджирования против инфляции", - полагает аналитик OCBC Барнабас Ган (Barnabas Gan), мнение которого приводит агентство Блумберг.
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