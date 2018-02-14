Объем торгов долларом на межбанке 13 февраля уменьшился на $29,5 млн до $185,5 млн

Во вторник, 13 февраля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 29,5 млн долларов по сравнению с 12 февраля до 185,5 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 26,5 млн долларов по сравнению с 12 февраля до 216,7 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 11,2%, или на 976 млн долларов до 7,710 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс доллара на межбанке после снижения в понедельник на 20 коп. во вторник опустился на 12 коп. до 26,70 UAH/USD.