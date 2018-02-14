Финансовые новости
- |
- 14.02.18
- |
- 20:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Объем торгов долларом на межбанке 13 февраля уменьшился на $29,5 млн до $185,5 млн
13:28 14.02.2018 |
Во вторник, 13 февраля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 29,5 млн долларов по сравнению с 12 февраля до 185,5 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 26,5 млн долларов по сравнению с 12 февраля до 216,7 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 11,2%, или на 976 млн долларов до 7,710 млрд долларов по сравнению с декабрем.
Курс доллара на межбанке после снижения в понедельник на 20 коп. во вторник опустился на 12 коп. до 26,70 UAH/USD.
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами за 2017 год выросло в 2,2 раза - Госстат
|В 2017 положительное сальдо внешней торговли услугами составило $5,1 млрд
|В 4-м квартале ВВП увеличился на 1,8%
|Экономические настроения в Украине в I кв.-2018 вошли в фазу подъема - Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рынок акций Украины 14 февраля сполз в красную зону
|Средневзвешенный курс доллара на межбанке 14 февраля составил 26.6548 грн.
|Депозитные ставки для физлиц 14.02.18
|Доллар США дешевеет в ожидании данных об инфляции, иена на максимуме за 15 месяцев
|Количество сделок на рынке жилья Киева в 2017г выросло на 8% - UTG
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 14.02.18
Это интересно
|LG размышляет над складным смартфоном с тремя дисплеями
|Россиянин обманул спецслужбы США, продав несуществующее кибероружие
|Amazon станет прямым конкурентом курьерской доставки FedEx и UPS - WSJ
|Профессионального мобильного геймера в Китае продали за $1,2 миллиона
|Tata сделала кроссовер на платформе Land Rover Discovery Sport
|Китайские полицейские взяли на вооружение смарт-очки для идентификации личности
|Suzuki показала предвестника дешевого маленького кроссовера