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Минфин разместил гривневые ОВГЗ на 1,5 млрд гривен
Министерство финансов 13 февраля разместило гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 1 473,797 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.
В частности, размещены гривневые ОВГЗ со сроком обращения 91 день на 480,823 млн гривен под 16,00% годовых, со сроком обращения 182 дня на 462,535 млн гривен под 16,24% годовых, со сроком обращения 252 дня на 135,910 млн гривен под 16,50% годовых, со сроком обращения 329 дней на 129,665 млн гривен под 16,40% годовых и со сроком обращения 700 дней на 264,860 млн гривен под 15,79% годовых.
Как сообщали Українські Новини, Министерство финансов в 2017 году привлекло в государственный бюджет 32,755 млрд гривен и 1,81 млрд долларов за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.
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