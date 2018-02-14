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Золото дорожает 14 февраля на ослаблении доллара перед публикацией данных по инфляции в США
07:55 14.02.2018 |
Стоимость золота поднимается в среду на фоне удешевления доллара, инвесторы ожидают данных по инфляции в США, которые будут опубликованы позднее в среду, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.03 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,5 доллара, или на 0,49%, до 1336,9 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,44%, до 16,6 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,24% - до 89,49 пункта.
Позднее в среду министерство труда США сообщит данные по инфляции в стране в январе. Эксперты ожидают, что годовая инфляция замедлилась за отчетный месяц до 1,9% с 2,1% в декабре. В ожидании этих данных доллар дешевеет к основным мировым валютам, что поддерживает стоимость золота, которое становится дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.
Инфляция является одним из основных показателей, который учитывается ФРС США при принятии решения по ставке. Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара.
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