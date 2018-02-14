Доллар США дешевеет в ожидании данных об инфляции, иена на максимуме за 15 месяцев

Курс доллара снижается в среду к корзине основных мировых валют в ожидании выхода данных об изменении потребительских цен в США в январе.

Евро торгуется днем в районе $1,2347 против $1,2352 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится в среду около 132,39 иены по сравнению со 133,18 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 107,22 иены против 107,82 иены во вторник.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,07%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,16% - до минимальной отметки с начала февраля, сообщает Dow Jones.

С начала текущей недели ICE U.S. Dollar уменьшился примерно на 1%.

Стоимость иены с начала текущего года повысилась почти на 5%, достигнув максимума за последние 15 месяцев.

По мнению аналитиков Societe Generale, в ближайшее время курс японской нацвалюты может оказаться под давлением, однако в долгосрочной перспективе у иены есть факторы поддержки.

Согласно средним прогнозам аналитиков, инфляция (индекс CPI) в США в январе ускорилась до 0,4% по сравнению с 0,1% в предшествующий месяц. Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI), как ожидается, выросли на 0,2% против 0,3% в декабре. В годовом выражении подъем этих показателей может составить 1,9% и 1,7%, предполагают опрошенные The Wall Street Journal эксперты.

"Люди будут очень сильно сосредоточены на индексе потребительских цен", - отмечает глобальный аналитик по акциям HSBC Бен Лайдлер.

Фокус внимания инвесторов будет на базовой инфляции, отмечает он. Консенсус-прогноз предполагает ее повышение в годовом выражении на 1,7% в январе. "Если мы получим такие данные, рынок вздохнет с облегчением, но если они будут выше, давление на рынок вернется", - полагает Б.Лайдлер.