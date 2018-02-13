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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Депозитные ставки для физлиц 13.02.18

16:51 13.02.2018 |

Финансы

Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 13 февраля 2018г.

Период UAH USD EUR
 13.02.1812.02.1813.02.1812.02.1813.02.1812.02.18
3 месяца 13.45 13.37 2.38 2.30 1.43 1.50
6 месяцев 14.20 14.18 3.00 2.95 1.81 1.86
9 месяцев 13.89 13.91 3.08 3.05 2.25 2.21
12 месяцев 14.21 14.19 3.60 3.55 2.38 2.40

Источник: НБУ.

Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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