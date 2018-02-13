Иена и другие защитные активы дорожают 13 февраля, курс фунта растет на данных об инфляции

Курсы японской иены, других валют "тихой гавани" и цены на остальные защитные активы, включая золото, растут во вторник из-за признаков возобновления волатильности и турбулентности на мировых рынках, отмечает Dow Jones.

Некоторые аналитики полагают, что коррекция фондовых рынков, которая потрясла их на прошлой неделе, еще далека от завершения. Вместе с тем доходность 10-летних US Treasuries во вторник снижается с достигнутого накануне максимума за четыре года.

Евро к 15:13 EET стоил $1,2332 против $1,2292 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро во вторник снизился до 132,83 иены по сравнению со 133,56 иены в предыдущий день.

Курс доллара упал до 107,71 иены против 108,66 иены в понедельник. Ранее в ходе торгов иена укреплялась до максимума пяти месяцев в паре с американской нацвалютой - 107,43/$1.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, опустился на 0,4%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, снизился на 0,2%.

Фунт стерлингов дорожает к большинству валют, кроме евро, иены и швейцарского франка, после публикации данных о сохранении темпов инфляции в Великобритании на декабрьском уровне в 3% годовых. В паре с долларом фунт поднялся на 0,2%.