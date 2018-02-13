Эксперты определили самую популярную криптовалюту в даркнете

Эксперты определили, какие криптовалюты наиболее распространены в киберкриминальной среде на данный момент.

Об этом говорится на официальном сайте компании Recorded Future.

В последнее время киберкриминальный мир все чаще отказывается от использования биткоина, в связи с крайне медленной обработкой транзакций и их высокой стоимостью.

Ранее многие аналитики предполагали, что его заменит более анонимная Monero или даже эфир.

Аналитики изучили содержимое более 150 форумов, торговых площадок и сайтов, предлагающих незаконные услуги, и выяснили, что эти прогнозы, похоже, не сбываются.

Исследователи выяснили, что наибольший интерес киберпреступники проявляют к лайткоину: суммарно платежи в этой криптовалюте принимают 30% сайтов, сервисов и продавцов.

Второе место досталось криптовалюте DASH, ее используют 20% рассмотренных ресурсов.

Замыкают список Bitcoin Cash, эфир и Monero (13%, 9% и 6%, соответственно).

Между тем, эксперты отмечают, что в англоязычном сегменте даркнета наибольшей популярностью пользуется Monero, тогда в русскоязычной среде напротив предпочитают лайткоин.

Во время проведения исследования эксперты обнаружили на одном популярном хакерском форуме опрос о том, какую криптовалюту пользователи хотели бы видеть в будущем в качестве способа оплаты на большинстве сайтов.

Лидерами в этом списке оказались Monero и DASH, тогда как лайткоин занял лишь четвертое место.