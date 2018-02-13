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Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 09.02.18
11:54 13.02.2018 |
Украинский индекс межбанковских ставок (% годовых).
|дата
|Кредит и депозит бланковые
|Договора своп (с $)
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|Овернайт
|1 нед.
|2 нед.
|1 мес.
|3 мес.
|06.02
|14.9188
|-
|-
|-
|-
|15.0464
|15.3563
|-
|-
|-
|07.02
|14.8481
|-
|-
|-
|-
|15.1036
|15.3001
|-
|-
|-
|08.02
|14.8143
|-
|-
|-
|-
|14.8699
|14.1071
|-
|-
|-
|09.02
|15.0500
|-
|-
|-
|-
|14.6951
|14.3749
|-
|-
|-
|12.02
|14.7848
|-
|-
|-
|-
|15.2004
|-
|-
|-
|-
Данные НБУ.
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
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