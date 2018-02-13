На межбанке 12 февраля объем торгов долларом уменьшился на $5,9 млн до $215 млн

В понедельник, 12 февраля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 5,9 млн долларов по сравнению с 9 февраля до 215 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 7,6 млн долларов по сравнению с 9 февраля до 243,2 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 11,2%, или на 976 млн долларов до 7,710 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс доллара на межбанке после ослабления пятницу на 8 коп в понедельник опустился на 20 коп до 26,82 UAH/USD.