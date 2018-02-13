Золото продолжает дорожать 13 февраля на снижении курса доллара к мировым валютам

Стоимость золота во вторник утром сохраняет умеренную положительную динамику на фоне удешевления доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.15 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 2,2 доллара, или на 0,16%, до 1328,6 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась при этом на 0,03% - до 16,56 доллара за унцию.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,18%, до 90,05 пункта.

Эксперты отмечают, что динамика стоимости драгоценного металла на текущей неделе будет, скорее всего, зависеть от курса доллара. Для американской валюты в свою очередь ключевым фактором станут данные по инфляции в США за январь, которые будут опубликованы в среду. По прогнозам аналитиков, годовая инфляция в США в январе составила 1,9% после показателя в 2,1% месяцем ранее. В месячном исчислении эксперты ждут роста потребительских цен в стране на 0,3% после увеличения на 0,1% в декабре.

Спрос на золото на предыдущей неделе поддерживала волатильность на мировых фондовых биржах, из-за которой инвесторы предпочитали вкладывать средства в более надежные активы. "По сравнению с акциями золото отличается хорошей стоимостью, а продолжающаяся волатильность на фондовых рынках может сделать драгоценный металл более привлекательным для инвесторов как раз из-за сниженной волатильности его цены", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков Heraeus Precious Metals.