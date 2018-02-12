Курс доллара США перешел к росту 12 февраля

Курс доллара перешел к слабому росту в ходе торгов в понедельник после снижения в начале дня.

Евро торгуется днем в районе $1,2243 против $1,2252 на закрытие прошлой сессии.

Курс евро находится в понедельник около 133,05 иены по сравнению со 133,29 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 108,66 иены против 108,80 иены в пятницу.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, вырос на 0,05%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повысился на 0,01%.

Финансовые стимулы, которые содержатся в двухлетнем бюджете, который подписал президент США Дональд Трамп в пятницу, могут негативно сказаться на курсе нацвалюты, прогнозируют аналитики UniCredit.

Укреплению иены к доллару США в понедельник способствует, в частности, информация, что нынешний глава Банка Японии Харухико Курода, вероятно, сохранит свой пост на следующие пять лет.