9 февраля объем торгов долларом на межбанке увеличился на $12,9 млн до $220,9 млн

В пятницу, 9 февраля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 12,9 млн долларов по сравнению с 8 февраля до 220,9 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 15,8 млн долларов по сравнению с 8 февраля до 250,8 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 11,2%, или на 976 млн долларов до 7,710 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс доллара на межбанке после снижения в четверг на 3 коп. в пятницу опустился на 8 коп. до 27,02 UAH/USD.