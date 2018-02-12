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Citi выпустил еще три выпуска нот под гривневые ОГВЗ на общую сумму 655 млн грн
12:03 12.02.2018 |
Citigroup Global Markets Holdings Inc. (США) выпустила три очередных транша кредитных нот (credit-linked notes, CLN) под гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Согласно сообщению Citigroup на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE), все ценные бумаги 9 февраля 2018 года включены в листинг фондовой площадки.
Самые короткие CLN выпущены под ОВГЗ на 200 млн грн со сроком обращения до 25 июля 2018 года.
Кредитные ноты размещены по цене 93,614% номинала.
Таким образом, объем выпуска составил $6 млн 734,82 тыс. Срок их обращения - до 27 июля 2018 года.
Указанные ценные бумаги эмитированы по правилу Reg S (для неамериканских инвесторов - ИФ).
В соответствии с указанным правилом, выпущены также кредитные ноты под ОВГЗ на 85 млн грн со сроком обращения до 9 января 2019 года.
Ценные бумаги размещены по цене 99,373% номинала.
Таким образом, объем выпуска составил $6 млн 734,82 тыс. Срок их обращения - до 11 января 2019 года.
Объем начисляемого по ним полугодового купона равен 5,419 млн грн. Выплата будет осуществляться в июле и январе в долларах США по действующему на момент выплаты курсу.
Помимо этих двух выпусков, Citigroup выпустила кредитные ноты по правилу 144А (для американских инвесторов - ИФ) под ОВГЗ на 370 млн грн со сроком обращения до 12 октября 2022 года.
Ценные бумаги размещены по цене 104,642% номинала.
Таким образом, объем выпуска составил $13 млн 952,267 тыс. Срок их обращения - до 17 октября 2022 года.
Объем начисляемого полугодового купона равен 24,808 млн грн. Выплата будет осуществляться в апреле и октябре в долларах США по действующему на момент выплаты курсу.
С учетом указанных выпусков общий номинальный объем эмитированных Citigroup кредитных нот под ОВГЗ возрос до 4,311 млрд грн при том, что всего в собственности нерезидентов по состоянию на 12 февраля находятся ОВГЗ на 12,078 млрд грн.
Как сообщалось, Министерство финансов Украины по итогам аукциона 31 января 2018 года привлекло в госбюджет 7,5 млрд грн. В том числе Минфин разместил ОВГЗ со сроком обращения до 25 июля 2018 года под 16,5% годовых на 912,837 млрд грн, со сроком обращения до 9 января 2019 года под 16,4% годовых на 112,693 млн грн, со сроком обращения до 12 октября 2022 года под 15,8% годовых на 741,274 млн грн.
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