Citi выпустил еще три выпуска нот под гривневые ОГВЗ на общую сумму 655 млн грн

Citigroup Global Markets Holdings Inc. (США) выпустила три очередных транша кредитных нот (credit-linked notes, CLN) под гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Согласно сообщению Citigroup на веб-сайте Ирландской фондовой биржи (ISE), все ценные бумаги 9 февраля 2018 года включены в листинг фондовой площадки.

Самые короткие CLN выпущены под ОВГЗ на 200 млн грн со сроком обращения до 25 июля 2018 года.

Кредитные ноты размещены по цене 93,614% номинала.

Таким образом, объем выпуска составил $6 млн 734,82 тыс. Срок их обращения - до 27 июля 2018 года.

Указанные ценные бумаги эмитированы по правилу Reg S (для неамериканских инвесторов - ИФ).

В соответствии с указанным правилом, выпущены также кредитные ноты под ОВГЗ на 85 млн грн со сроком обращения до 9 января 2019 года.

Ценные бумаги размещены по цене 99,373% номинала.

Таким образом, объем выпуска составил $6 млн 734,82 тыс. Срок их обращения - до 11 января 2019 года.

Объем начисляемого по ним полугодового купона равен 5,419 млн грн. Выплата будет осуществляться в июле и январе в долларах США по действующему на момент выплаты курсу.

Помимо этих двух выпусков, Citigroup выпустила кредитные ноты по правилу 144А (для американских инвесторов - ИФ) под ОВГЗ на 370 млн грн со сроком обращения до 12 октября 2022 года.

Ценные бумаги размещены по цене 104,642% номинала.

Таким образом, объем выпуска составил $13 млн 952,267 тыс. Срок их обращения - до 17 октября 2022 года.

Объем начисляемого полугодового купона равен 24,808 млн грн. Выплата будет осуществляться в апреле и октябре в долларах США по действующему на момент выплаты курсу.

С учетом указанных выпусков общий номинальный объем эмитированных Citigroup кредитных нот под ОВГЗ возрос до 4,311 млрд грн при том, что всего в собственности нерезидентов по состоянию на 12 февраля находятся ОВГЗ на 12,078 млрд грн.

Как сообщалось, Министерство финансов Украины по итогам аукциона 31 января 2018 года привлекло в госбюджет 7,5 млрд грн. В том числе Минфин разместил ОВГЗ со сроком обращения до 25 июля 2018 года под 16,5% годовых на 912,837 млрд грн, со сроком обращения до 9 января 2019 года под 16,4% годовых на 112,693 млн грн, со сроком обращения до 12 октября 2022 года под 15,8% годовых на 741,274 млн грн.

