НБУ 5-9 февраля купил на межбанке $107 млн по запросу лучшего курса

Национальный банк в период с 5 по 9 февраля купил на межбанковском валютном рынке 107 млн доларов в ходе интервенции по запросу лучшего курса.

Об этом говорится в отчетных данных НБУ, передают Українські Новини.

При этом НБУ не продавал валюту в указанный период.

С 29 января по 2 февраля НБУ купил на межбанке 80 млн гривен по запросу лучшего курса.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 чистая покупка НБУ инвалюты на межбанке составила $1,3 млрд







