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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

НБУ купил $49,9 млн на аукционе в понедельник при предложении $78,3 млн

11:51 12.02.2018 |

Финансы

 

Национальный банк купил 49,9 млн долларов на аукционе в понедельник при предложении 78,3 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Минимальный курс покупки инвалюты составил 26,8350 UAH/USD, максимальный - 26,8500 UAH/USD.

Всего в аукционе хотели принять участие 36 участников, однако были удовлетворены 22 заявки.

Результаты второго валютного аукциона НБУ

Дата12.02.1807.02.18
Общий объем заявок субъектов рынка, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, млн $ 78.30 87.30
Курсы гривны, заявленные участниками аукциона, грн/$1  
максимальный 26.8700 27.1400
минимальный 26.8350 27.1050
Курсы гривни по результатам аукциона, грн/$1  
средневзвешенный 26.8487 27.1182
максимальный 26.8500 27.1200
минимальный 26.8350 27.1050
Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона, $ млн 49.90 80.80

Данные: НБУ

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Национальный банк купил на аукционах 2,271 млрд долларов, продал - 1,009 млрд долларов.
По материалам: Українські Новини
 

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