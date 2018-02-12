Цена золота растет 12 февраля на фоне ослабления американской валюты

Золото дорожает в понедельник на фоне снижения курса доллара к мировым валютам в ожидании статистики по инфляции в США за январь, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.28 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 9,8 доллара, или на 0,74%, до 1325,5 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличивалась на 1,74%, до 16,42 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,31% - до 90,16 пункта.

Инвесторы находятся в ожидании статистики по инфляции в США в январе, которая выйдет в среду. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в январе замедлилась до 1,9% с 2,1% в декабре. Инфляция является одним из основных показателей, который учитывается ФРС США при принятии решения по ставке. Золото чувствительно к повышению ставки ФРС, которое приводит к удорожанию доллара. Это, в свою очередь, снижает стоимость торгуемого в американской валюте драгметалла.

Доллар также ослабевает на фоне волатильности бирж США, три американских индекса по итогам прошлой недели потеряли более 5%, хотя и закрылись по итогам торгов пятницы в плюсе.