Доллар США растет 9 февраля, для евро неделя может стать наихудшей с ноября 2016г

Курс американского доллара повышается в пятницу, при этом для евро эта неделя может стать наихудшей с ноября 2016 года.

Евро торгуется днем в районе $1,2269 против $1,2247 на закрытие прошлой сессии. С начала текущей недели курс единой европейской валюты снизился на 1,7%.

Курс евро находится в пятницу около 133,54 иены по сравнению со 133,18 иены в предыдущий день. Курс доллара составляет 108,85 иены против 108,74 иены в четверг.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, вырос на 0,11%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повысился на 0,04%.

Палата представителей Конгресса США в пятницу большинством голосов приняла законопроект о финансировании правительства, что позволит возобновить работу госучреждений. За принятие законопроекта о финансировании госучреждений проголосовали 240 конгрессменов, против высказались 186 человек.

Ранее в пятницу законопроект был принят в Сенате. Законопроект одобрил 71 сенатор из 100, "против" голосовали 28 человек. Теперь документ будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Накануне в полночь истек крайний срок для принятия законопроекта о бюджете правительства США на 2018 год, что привело ко второй с начала года приостановке работы госучреждений в стране.

В соответствии с новым законопроектом финансирование госучреждений в США сохранится в нынешнем объеме до 23 марта включительно, пока обе палаты согласуют долгосрочные бюджетные планы.

