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ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 09.02.18
12:02 09.02.2018 |
Национальный банк Украины приводит данные по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в обращении на 9 февраля 2018 года.
ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
|Дата
|Всего
|НБУ
|Банки
|Юрлица
|Физлица
|Нерезиденты
|на 03.01
|749912.08
|360572.80
|360520.20
|22132.26
|1467.48
|5219.34
|на 01.02
|741518.75
|358569.88
|350117.99
|22961.90
|1473.29
|8395.69
|на 02.02
|745435.23
|358569.88
|352990.22
|23034.81
|1507.73
|9332.59
|на 05.02
|745532.92
|358569.88
|353033.32
|23085.77
|1511.30
|9332.65
|на 06.02
|744900.58
|358569.88
|352367.88
|23059.96
|1570.56
|9332.29
|на 07.02
|743663.76
|358569.88
|351100.79
|23102.56
|1566.01
|9324.52
|на 08.02
|744988.04
|356247.90
|353630.49
|24212.51
|1568.02
|9329.12
|на 09.02
|744941.86
|356247.90
|350424.57
|24629.20
|1583.26
|12056.93
Данные: НБУ.
Официальный курс НБУ на 9 февраля – 27,124023 грн/$1.
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