На межбанке 8 февраля объем торгов долларом уменьшился на $227,3 млн до $208 млн

В четверг, 8 февраля, объем продажи долларов США на межбанке уменьшился на 227,3 млн долларов по сравнению с 7 февраля до 208 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) уменьшился на 224,3 млн долларов по сравнению с 7 февраля до 235 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 11,2%, или на 976 млн долларов до 7,710 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Курс доллара на межбанке после падения в среду на 30 коп в четверг опустился на 3 коп до 27,10 UAH/USD.