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Золото дорожает на фоне распродаж на фондовых рынках
07:56 09.02.2018 |
Стоимость золота растет в пятницу утром после того, как возобновившиеся распродажи на мировых фондовых рынках способствовали увеличению спроса на более надежные активы, следует из данных торгов.
По состоянию на 6.38 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,4 доллара, или на 0,03% - до 1319,5 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,04% - до 16,33 доллара за унцию.
Инвесторы в пятницу предпочитают вкладывать средства в более надежные активы, среди которых находится золото, после того, как на мировых фондовых рынках возобновились распродажи.
По итогам четверга основные фондовые индексы США упали на 3,8-4,15%. За ними в пятницу утром снижаются и биржи Азии в пределах до 4%.
"Золото получило определенную поддержку в качестве более надежного актива, поскольку инвесторы стараются обезопасить свои портфели от рыночной волатильности", - цитирует агентство Рейтер мнение аналитика Argonaut Securities Хелен Лау (Helen Lau).
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