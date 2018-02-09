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Биткоин остановил рост на отметке в $8 тыс, немного снижается
07:50 09.02.2018 |
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в пятницу прекратила коррекционный рост после падения, его цена снижается с уровня в 8 тысяч долларов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 6.26 EET биткоин снижался в цене на 0,6%, до 8,046 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта опускалась в цене на 2%, до 7,97 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 3,5%, до 7,948 тысячи долларов.
Другие крупные криптовалюты в основном растут в цене. Ethereum дешевел на 1,4%, до 800,36 доллара, Ripple - дорожал на 3,6%, до 0,78 доллара, Bitcoin Cash - на 28,6%, до 1292,73 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 386,69 миллиарда долларов. Доля биткоина на данный момент составляет примерно 35% всего рынка криптовалют, Ethereum - 20%, Ripple - 8%.
В начале недели биткоин потерял две тысячи долларов, опустившись до 6 тысяч, на некоторых биржах его стоимость опускалась ниже этой отметки. В течение одного дня биткоин отыграл потери, вернувшись к прежнему уровню, и теперь торгуется по цене примерно в 8 тысяч долларов. Падение стоимости происходило на фоне ряда ограничений по торговле криптовалютами со стороны мировых банков и властей разных стран.
Ранее на этой неделе на слушаниях в сенатском банковском комитете США, посвященных криптовалютам, глава Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами (CFTC) Дж. Кристофер Джанкарло и глава Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Джей Клейтон заявили о необходимости защиты пользователей криптовалют. При этом было подчеркнуто, что жесткое регулирование крипторынка не является обязательным условием для обеспечения безопасности.
По мнению криптовалютного инвестора Дэна Морхеда (Dan Morehead), чьи слова приводит телеканал CNBC, через пару недель ситуация на рынке может вернуться в норму, а биткоин может вновь перейти к росту.
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