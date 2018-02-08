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Депозитные ставки для физлиц 08.02.18
17:31 08.02.2018 |
Национальный банк Украины приводит украинский индекс ставок по депозитам физических лиц на 8 февраля 2018г.
|Период
|UAH
|USD
|EUR
|07.02.18
|08.02.18
|07.02.18
|08.02.18
|07.02.18
|08.02.18
|3 месяца
|13.50
|13.45
|2.44
|2.44
|1.50
|1.39
|6 месяцев
|14.29
|14.20
|3.07
|3.07
|1.81
|1.76
|9 месяцев
|14.03
|13.89
|3.20
|3.20
|2.16
|2.16
|12 месяцев
|14.27
|14.21
|3.67
|3.67
|2.33
|2.33
Источник: НБУ.
Депозитные ставки в банках Украины.
По материалам:
Интерфакс-Украина
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