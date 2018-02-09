НБУ приостанавливает размещение краткосрочных депозитных сертификатов

С 12 февраля 2018 Национальный банк Украины приостанавливает размещение депозитных сертификатов со сроком погашения 3 месяца с учетом возврата Министерства финансов на внутренний рынок краткосрочного государственного долга. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк возобновил размещение 3-месячных депозитных сертификатов в сентябре 2017 года, поскольку в то время Министерство финансов не осуществляло размещение 3-месячных ОВГЗ, а сроки сделок на межбанковском кредитном рынке обычно не превышают две недели, и, как следствие, формирование стоимости 3-месячных гривневых ресурсов не происходило. Это затрудняло процесс ценообразования для других инструментов, в частности валютных форвардов. Зато, восстановление размещения 3-месячных депозитных сертификатов способствовало формированию кривой доходности и повышению эффективности трансмиссионного механизма монетарной политики НБУ.

Однако сегодня на денежно-кредитном рынке есть и другие индикаторы стоимости 3-месячных гривневых ресурсов и, соответственно, формирования кривой доходности на соответствующем отрезке может происходить и без размещения 3-месячных депозитных сертификатов НБУ.

Сейчас Минфин регулярно размещает 3-месячные ОВГЗ. Кроме того, сейчас в обращении уже находится большое количество ОВГЗ с короткими сроками погашения (объем таких ценных бумаг со сроком погашения до 3 месяцев составляет 14,4 млрд гривен.). Соответственно, у участников рынка достаточно инструментов для торговли, и они регулярно заключают сделки с краткосрочными ОВГЗ на вторичном рынке.

Вместе с тем Национальный банк не исключает возможности возвращения к размещению 3-месячных депозитных сертификатов в случае, если ситуация изменится, и это будет необходимым для повышения эффективности трансмиссионного механизма монетарной политики НБУ.

Напомним, государственный ПАО "Ощадбанк" стал главным покупателем ОВГЗ в 2017 году.