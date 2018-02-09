Юань падает рекордными темпами с 2015г, доллар слабо дешевеет к евро и иене

Китайский юань в ходе торгов в четверг падает в паре с долларом рекордными темпами с 2015 года, когда власти КНР осуществили девальвацию национальной валюты.

Курс юаня упал на торгах в Шанхае на 1,1% - до 6,3287 юаня/$1. В ходе сессии его падение достигало 1,4%.

Ослаблению юаня способствовали, в частности, статданные, указавшие на менее существенный, чем ожидалось, профицит торгового баланса КНР на фоне быстрых темпов роста импорта. Кроме того, эксперты ожидают, что власти Китая могут принять меры для ограничения укрепления юаня после роста его курса к доллару до двухлетнего максимума ранее на этой неделе.

Вместе с тем доллар умеренно укрепляется к евро и иене в четверг после существенного скачка накануне, вызванного достижением лидерами Сената окончательной договоренности по бюджету США.

Соглашение, которое предусматривает увеличение в ближайшие два года расходов на оборону и ряд социальных программ, должно положить конец противостоянию, поставившему под вопрос нормальное финансирование текущей работы правительства США.

При этом обе палаты должны срочно принять очередной закон о временном финансировании исполнительной власти, так как текущее финансирование закончится утром в пятницу.

Пара евро/доллар к 15:07 EET торгуется на уровне $1,2245 по сравнению с $1,2272 на закрытие предыдущей сессии. В среду доллар вырос на 0,9%.

Курс доллара к иене поднялся в ходе торгов до 109,64 иены против 109,33 иены накануне, курс евро к иене вырос до 134,24 иены по сравнению с 134,09 иены в среду.

Тем временем курс фунта стерлингов резко поднимается на итогах заседания Банка Англии. К доллару британская валюта подскочила на 0,9%, до $1,4 за фунт, к евро - на 1%.

Банк Англии по итогам заседания 8 февраля оставил базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых, как и прогнозировало подавляющее большинство экспертов.

Вместе с тем ЦБ улучшил прогноз роста британского ВВП на 2018 и 2019 годы до 1,8%. Ранее предполагалось, что в текущем году экономика Великобритании прибавит 1,6%, в следующем - 1,7%.