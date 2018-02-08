В январе объем операций на межбанке сократился на 11% до $7,7 млрд

В январе объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 11,2%, или на 976 млн долларов до 7,710 млрд долларов по сравнению с декабрем.

Об этом сообщил Национальный банк, передают Українські Новини.

Объем операций по продаже безналичной иностранной валюты в январе составил 3 855,1 млн долларов (в декабре - 4 343 млн долларов), а объем операций по покупке инвалюты - 3 855,1 млн долларов (в ноябре - 4 343 млн долларов).

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 8,9%, или на 846 млн долларов до 8,686 млрд долларов по сравнению с ноябрем.