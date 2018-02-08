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BlackRock намерена привлечь более $10 млрд для покупки акций компаний
11:35 08.02.2018 |
Американская инвестиционная фирма BlackRock намерена привлечь более $10 млрд, которые будут использованы для покупки долей в компаниях, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Это будут первые подобные прямые инвестиции для BlackRock, которая является крупнейшей управляющей компанией мира. В результате инвестфирма скопирует стратегию Berkshire Hathaway, принадлежащей американскому миллиардеру Уоррену Баффету, и станет потенциальным конкурентом таких гигантов данного сегмента, как Carlyle Group LP и Apollo Global Management LLC, отмечается в статье.
Активы под управлением BlackRock по итогам 2017 года впервые превысили $6 трлн, чистый приток средств за год был рекордным, а налоговая реформа в США подстегнула рост прибыли компании.
По данным Preqin, в целом управляющие компании в прошлом году привлекли рекордные $453 млрд. При этом объем неистраченных средств впервые в истории превысил $1 трлн. Это усиливает опасения, что инвестфирмы не могут найти достаточно инвестиционных возможностей и, как следствие, генерировать адекватный доход.
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