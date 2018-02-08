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На межбанке 7 февраля объем торгов долларом увеличился на $151,6 млн до $435,3 млн
10:13 08.02.2018 |
В среду, 7 февраля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 151,6 млн долларов по сравнению с 6 февраля до 435,3 млн долларов.
Об этом сообщил Национальный банк.
Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 132,9 млн долларов по сравнению с 6 февраля до 459,3 млн долларов.
Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 8,9%, или на 846 млн долларов до 8,686 млрд долларов по сравнению с ноябрем.
Курс доллара на межбанке после понижения во вторник на 30 коп в среду также понизился на 30 коп до 27,13 UAH/USD.
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