В украинских банках сократилось количество дефолтных кредитов

Объем "дефолтных" кредитов (неработающих кредитов со 100%-ной вероятностью невозврата) в украинских банках на 1 января 2018 года составил 593,612 миллиарда гривень, или 55,6% от общего объема выданных кредитов.

Согласно данным на сайте НБУ, по сравнению с показателем на 1 сентября 2017 года, когда впервые была представлена отчетность о "дефолтных" кредитах, текущий уровень снизился на 0,9 п.п.

По информации НБУ, 15,6% "дефолтных" кредитов на сумму 93,353 миллиарда гривень приходится на заемщиков - физических лиц, 84,3% на 500,259 миллиарда гривень - юридических лиц (кроме банков, бюджетных учреждений и должников по инвестиционным кредитам).

Наибольшая доля "дефолтных" кредитов в банках "БТА Банк" (99,1%), "ВТБ Банк" (93,6%) и "БМ Банк" (93,1%).

Как сообщал УНИАН, активы работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных финансовых учреждений, за январь-ноябрь 2017 года выросли на 2,1%, - до 1,283 триллиона гривень.

По состоянию на 1 декабря количество работающих в Украине банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, составило 86, в том числе 38 банков с иностранным капиталом.