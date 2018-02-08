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Цена золота слабо снижается 8 февраля на фоне укрепления доллара
08:49 08.02.2018 |
Стоимость золота в четверг слабо снижается, реагируя на укрепление американской валюты, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.38 EET цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,2 доллара, или на 0,1%, до 1313,2 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро опускалась на 0,05%, до 16,23 доллара за унцию. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) поднимался на 0,03% - до 90,28 пункта.
Укрепление доллара, как правило, негативно сказывается на цене золота, делая покупку драгметалла дороже для инвесторов.
"Основные движущие факторы для драгоценного металла - в частности доллар и фондовые рынки США - до сих пор остаются слишком неспокойными. Они будут иметь заметное влияние на стоимость золота еще какое-то время", - приводит агентство Рейтер слова аналитика INTL FC Stone Эдварда Мейра (Edward Meir).
В понедельник на американских биржах произошел резкий обвал - индексы упали на 3,8-4,6% на фоне опасений по поводу роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. Это оказало давление и на другие рынки.
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