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Биткоин продолжает рост после падения, торгуется около $8 тыс
07:53 08.02.2018 |
Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) продолжает дорожать в четверг, отыграв потерянные две тысячи долларов накануне, стоимость криптовалюты вернулась к отметке в 8 тысяч долларов.
По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 7.17 EET биткоин рос на 9%, до 8,055 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта поднималась в цене на 13,8%, до 8,193 тысячи долларов, на Binance - на 6,6%, до 7,784 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин дорожал на 7,9%, до 8,181 тысячи долларов.
Второй день подряд стоимость биткоина растет и сейчас находится на отметке в 8 тысяч долларов, отыгрывая недавние потери до 6 тысяч долларов. Ряд ограничений по торговле и регулированию рынка криптовалют оказывали давление на рынок. Среди них, например, запрет на покупку цифровых валют по кредитным картам крупных банков, таких как JPMorgan Chase, Bank of America и Citigroup. С ограничениями рынок столкнулся также в Индии и Китае.
Позитивным фактором стали слушания в сенатском банковском комитете США, посвященные криптовалютам, где глава Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами (CFTC) Дж. Кристофер Джанкарло и глава Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Джей Клейтон заявили о необходимости защиты пользователей криптовалют. При этом было подчеркнуто, что жесткое регулирование крипторынка не является обязательным условием для обеспечения безопасности.
Другие криптовалюты также дорожают. Ethereum рос в цене на 9%, до 808,64 доллара, Ripple - на 3,4%, до 0,76 доллара, Bitcoin Cash - на 8,8%, до 1000,74 доллара, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 379,71 миллиарда долларов. Доля биткоина на данный момент составляет примерно 36% всего рынка криптовалют, Ethereum - 21%, Ripple - 8%.
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