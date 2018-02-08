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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Евро дорожает к доллару 8 февраля после снижения днем ранее

07:42 08.02.2018 |

Финансы

 

Курс евро незначительно растет по отношению к доллару в четверг после снижения накануне в пределах 1%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.10 EET курс евро к доллару рос до 1,2266 доллара с 1,2262 доллара за евро по итогам предыдущего закрытия, курс доллара к иене повышался до 109,57 иены за доллар со 109,38 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,09%, до 90,33 пункта.

В четверг евро пытается восстановить свои позиции по отношению к доллару после того, как днем ранее он терял до 1% на сообщениях, что лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц покинет свой пост. Теперь участники рынка ждут новостей о том, какую должность займет Шульц в результате формирования нового правительства в Германии.

В то же время эксперты отмечают, что на курс европейской валюты оказывает определенное давление ситуация, связанная с ЕЦБ и ожиданиями относительно нормализации денежной политики в регионе. "В последнее время евро был слишком сильным на фоне ожиданий более ранней нормализации политики ЕЦБ, и теперь инвесторы сокращают эти позиции", - считает старший валютный стратег Mizuho Securities Масафуми Ямамото (Masafumi Yamamoto), которого цитирует агентство Рейтер.

Что касается пары иена-доллар, то эксперт считает, что ее динамика во многом зависит от настроений на фондовых рынках. "Предположительно, негатив на биржах не будет сохраняться долго, потому что мировая экономика находится в устойчивом состоянии", - добавил эксперт.
По материалам: ПРАЙМ
 

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