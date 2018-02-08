Биткойн торгуется выше $8000 после падения накануне ниже $6000

Биткойн в среду торгуется выше отметки в $8000 спустя всего один день после падения курса криптовалюты ниже $6000.

Согласно данным CoinDesk на 16:10 EET, курс биткойна составляет $8380,88, что почти на 9% выше закрытия предыдущей сессии.

Накануне биткойн подорожал впервые после пяти дней падения курса, в течение которых общая капитализация рынка криптовалют сократилась примерно на $500 млрд.

Февральские фьючерсы на биткойн в ходе торгов на CBOE подорожали на 7%, до $8140. Аналогичные фьючерсы на CME выросли в цене на 8%, до $8160.

Другие известные криптовалюты, в том числе Ripple, Ethereum и Litecoin, также дорожают в среду.

Трейдеры оценивают комментарии представителей американских регуляторов относительно рынка криптовалют.

Во вторник главы Комиссии по срочной фьючерсной торговле сырьевыми товарами (CFTC) и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Кристофер Джанкарло и Джей Клэйтон участвовали в слушаниях в банковском комитете Сената США. Руководители обоих ведомств, назначенные на свои посты президентом США Дональдом Трампом, сторонником смягчения регулирования в финансовом секторе, выступили в поддержку существования виртуальных валют, однако подчеркнули необходимость выработки плана регулирования сектора, пишет MarketWatch.

"Мы открыты к изучению совместно с Конгрессом, а также с нашими коллегами из других ведомств, вопроса о том, насколько необходимым является ужесточение федерального регулирования криптовалютных платформ", - заявил Дж.Клейтон. "Мы поддерживаем регулятивные попытки внести ясность в ситуацию на этом рынке", - сказал он.

Дж.Клейтон отметил, что токены, выпускаемые в рамках ICO, зачастую являются ценными бумагами и должны подлежать регистрации в SEC.

"Участники рынка опасались, что американские регуляторы могут быть более жесткими, - отмечает аналитик eToro в Тель-Авиве Мати Гринспен. - На самом деле их позиция оказалась довольно мягкой".

Ранее на этой неделе глава Банка международных расчетов (Bank of International Settlements, BIS) Агустин Карстенс заявил о том, что мировым центробанкам стоит быть готовыми к принятию мер для ограничения рисков, связанных с криптовалютами.

По его словам, биткойн стал "комбинацией "пузыря", схемы Понци и природного бедствия".

Тем временем, аналитик Goldman Sachs Стив Стронгин выразил мнение, что большинство криптовалют не выживет в своей нынешней форме, и инвесторам стоит быть готовым к тому, что токены потеряют всю свою стоимость.