Евро не смог удержаться выше $1,24

Евро в среду не смог удержаться выше $1,24, несмотря на соглашение о формировании правительства в Германии и сильные макроэкономические прогнозы Еврокомиссии для еврозоны и ЕС в целом.

Евро к 15:20 7 февраля стоил $1,2344 по сравнению с $1,2377 на закрытие прошлой сессии в Нью-Йорке. Ранее в ходе торгов единая валюта поднималась до $1,2406.

Возобновившееся падение евро в паре с долларом свидетельствуют о том, что валютные трейдеры нервничают после распродажи на рынках акций в начале недели, отметил валютный стратег Nordea Нильс Кристенсен. "Рынок не знает, завершилось ли уже падение рынка акций или же оно было началом чего-то большего", - написал он в обзоре.

Курс евро к этому времени уменьшилась до 134,81 иены со 135,60 иены накануне. Курс доллара к японской валюте опустился до 109,25 иены со 109,56 иены.

"Рыночная коррекция - это здоровое явление, так как известно, что американские и мировые рынки долгое время росли без 3-процентной коррекции и при низкой волатильности", - заявил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа США Роберт Каплан на конференции во Франкфурте.

Его теперь интересует, окажет ли коррекция влияние на финансовую конъюнктуру и состояние экономики, но такой вариант представляется маловероятным.

В целом экономика США стабильно растет, рынок труда близок к полной занятости и, вероятно, в текущем году, превысит этот порог, добавил Р.Каплан. В этих условиях "с нашей стороны будет мудрым шагом убирать стимулирующие меры терпеливо и сбалансированно", считает глава далласского ФРБ.

В среду участники рынка ждут выступлений еще двух руководителей Федеральной резервной системы (ФРС): председателя ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли и Чарльза Эванса из ФРБ Чикаго.

Между тем член правления Европейского центрального банка Забине Лаутеншлегер в интервью Bloomberg TV в среду с уверенностью говорила, что инфляция в еврозоне в обозримом будущем восстановится до целевого уровня. "Все ингредиенты, все предпосылки уже в наличии", - сказала она.

С учетом текущих инфляционных тенденций и ожиданий будет целесообразным завершить программу выкупа активов (QE) ЕЦБ в 2018 году и приступить к нормализации денежно-кредитной политики, полагает З.Лаутеншлегер.