НБУ купил $80,8 млн в ходе второго аукциона в среду при предложении $87,3 млн

Национальный банк купил 80,8 млн долларов в ходе второго аукциона в среду при предложении 87,3 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
Минимальный курс покупки инвалюты составил 27,1050 UAH/USD, максимальный - 27,12 UAH/USD.
Всего в аукционе хотели принять участие 22 участника, однако были удовлетворены 15 заявов.
Результаты второго валютного аукциона НБУ 7 февраля
|Дата
|07.02.18
|07.02.18
| Общий объем заявок субъектов рынка, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, млн $
| 87.30
| 127.30
| Курсы гривны, заявленные участниками аукциона, грн/$1
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| максимальный
| 27.1400
| 27.1800
| минимальный
| 27.1050
| 27.0971
| Курсы гривни по результатам аукциона, грн/$1
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| средневзвешенный
| 27.1182
| 27.0971
| максимальный
| 27.1200
| 27.0971
| минимальный
| 27.1050
| 27.0971
| Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона, $ млн
| 80.80
| 30.00
Данные: НБУ
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Национальный банк купил на аукционах 2,271 млрд долларов, продал - 1,009 млрд долларов.