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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

6 февраля НБУ выдал банкам рефинансирование 1 300 млн гривен

11:00 07.02.2018 |

Финансы

 

Во вторник, 6 февраля, Национальный банк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 1 300 млн гривен.

Об этом сообщил НБУ.

Из них: overnight - 1 300 млн гривен по ставке 18,00% годовых 1 банку.

Как сообщало агентство, 5 февраля, Нацбанк выдал кредиты рефинансирования на общую сумму 1 300 млн гривен.

За 2017 год НБУ выдал кредиты на общую сумму 41,3 млрд гривен.
По материалам: Українські Новини
 

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