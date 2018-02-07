НБУ купил $30 млн на аукционе в среду при предложении $127,3 млн

Национальный банк купил 30 млн долларов на аукционе в среду при предложении 127,30 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Минимальный курс покупки инвалюты составил 27,09 UAH/USD, максимальный - 27,18 UAH/USD.
Всего в аукционе хотели принять участие 47 участников, однако была удовлетворена 1 заявка.
Результаты валютных аукционов НБУ 7 февраля
|Дата
|07.02.18
|06.02.18
| Общий объем заявок субъектов рынка, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения, млн $
| 127.30
| 88.50
| Курсы гривны, заявленные участниками аукциона, грн/$1
|
|
| максимальный
| 27.1800
| 27.6276
| минимальный
| 27.0971
| 27.2370
| Курсы гривни по результатам аукциона, грн/$1
|
|
| средневзвешенный
| 27.0971
| 27.4326
| максимальный
| 27.0971
| 27.4400
| минимальный
| 27.0971
| 27.2370
| Общий объем удовлетворенных заявок участников аукциона, $ млн
| 30.00
| 44.20
Данные: НБУ
Как сообщали Українські Новини, в 2017 году Национальный банк купил на аукционах 2,271 млрд долларов, продал - 1,009 млрд долларов.