На межбанке 6 февраля объем торгов долларом увеличился на $148,6 млн до $283,7 млн

Во вторник, 6 февраля, объем продажи долларов США на межбанке увеличился на 148,6 млн долларов по сравнению с 5 февраля до 283,7 млн долларов.

Об этом сообщил Национальный банк.

Общий объем продажи иностранной валюты (в долларовом эквиваленте) увеличился на 155,2 млн долларов по сравнению с 5 февраля до 326,4 млн долларов.

Как сообщали Українські Новини, в декабре объем операций (покупки и продажи валюты в долларовом эквиваленте) коммерческих банков на межбанковском валютном рынке сократился на 8,9%, или на 846 млн долларов до 8,686 млрд долларов по сравнению с ноябрем.

Курс доллара на межбанке после укрепления в ослабления на 14 коп во вторник понизился на 30 коп до 27,43 UAH/USD.